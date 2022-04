Ahorrar para la jubilación: lo que debes saber sobre los cambios propuestos a los planes de retiro 401(k)

La futura disponibilidad de los fondos que respaldan los pagos del Seguro Social ha sido cuestionada por años y en parte por eso el Congreso ha aprobado leyes que refuerzan otras iniciativas. En 2019 fue la ley SECURE (Setting Every Community Up for Retirement Enhancement) y a fines de marzo fue aprobada en la Cámara de Representantes otras bautizada como SECURE 2.0 (Securing a Strong Retirement), que se espera sea vista este año en el Senado.