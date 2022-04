Se acerca el último día para enviar tu declaración al IRS: todo lo que debes hacer si aún no lo haces

Este 18 de abril es el último día para presentar tu declaración de impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés). Si todavía no la has enviado y tienes dudas sobre cómo hacerlo, aquí te explicamos qué documentos necesitas, qué créditos podrían generarte reembolsos por miles de dólares y cómo pedir una prórroga si estimas que no podrás cumplir a tiempo.