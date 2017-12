El desempleo se mantiene en el 4.1%, pese a que se generaron 228,000 empleos en noviembre

Karen- Macomb County, Michigan. “Me acosté el martes pensando que ella (Hillary) iba a ganar, pero me levanté y me enteré de que ella no había ganado, fue refrescante”, dice Karen entre risas, junto a una amiga, en una armería a las afueras de Detroit. “Muchas amigas me insultaron porque se suponía que votara por Hillary, porque soy mujer, pero para mí esa es la razón por no votar por ella”. Foto: Ana María Rodriguez | Univision

