¿Cansado de que lo llamen para venderle algo? Si su teléfono está entre estos 18,066 números puede recibir 1,200 dólares

Una juez de Carolina del Norte ha condenado a la empresa de televisión por cable Dish Network a pagar una alta compensación por haber ofrecido por teléfono sus servicios a clientes que entre 2010 y 2011 estaban inscritos en el Registro de No Llamadas y que no podían ser contactados para ningún propósito de marketing.

Si el teléfono que usabas entre mayo de 2010 y agosto de 2011 está en esta lista de 18,066 números telefónicos es posible que recibas una compensación de 1,200 dólares. No, no se trata de una de esas falsas campañas de telemercadeo que te asaltan cada mañana y te prometen dinero, se trata justamente de la decisión de una juez en Carolina del Norte por compensar a los usuarios que han sido bombardeados con llamadas a pesar de haberse anotado en el ‘Registro de No Llamadas’ (‘Do Not Call registry).

Entre 2010 y 2011 la compañía de televisión por cable Dish Network llamó a miles de clientes para ofrecerles sus productos sin tener en cuenta que muchos de esos números se habían acogido a una opción creada por la Comisión Federal de Comercio, creada en 2003, para que su teléfono no pudiera ser contactado y no estuviera sonando todos los días con extraños que querían ofrecerles algo. Por violar este registro, según el juez, de manera consiente, una corte federal ha penalizado la compañía con un pago máximo de 61 millones de dólares.



Los abogados que llevan este caso y que han intentado contactar a esos miles de números telefónicos que ahora merecen ser compensados le han contado a CBS news que están teniendo muchos problemas con contactar a la gente, “porque o creen que somos unos de esos vendedores, o que los queremos estafar”, explicó el abogado Bailey Glasser quien asegura que la mayoría de los teléfonos a los que ha marcado no le contestan o le cuelgan en mitad de la llamada.

Aunque en principio la juez que llevaba el caso sentenció a Dish Network a hacer un pago de 400 dólares a cada uno de los números 50,000 teléfonos que recibieron esas llamadas, luego al descubrir que la compañía sabía plenamente que estaba haciendo algo mal y usando teléfonos que no podían ser contactados, triplicó la compensación a 1,200 dólares.

Se calcula que, en 2017, 29,000 millones de llamadas fueron hechas por robots o grabaciones. Para poder llenar el reclamo una vez se verifique que un número de teléfono estuvo efectivamente en esta lista los abogados han dispuesto una página web para llenar una forma con plazo máximo hasta junio 18 de este año. Inscribir los teléfonos al Registro de No Llamadas es gratis.