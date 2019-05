Un adolescente de Texas es acusado por el homicidio de su hermano de 10: le disparó en el pecho

A las 2:40pm, hubo una llamada al 911 reportando el tiroteo. La operadora contó a la policía que quien había pedido ayuda era una persona que dijo tener 12 años y que contó que un hombre entró a la casa y atacó a uno de sus familiares. Esto según el registro policial al que el diario The Houston Chronicle tuvo acceso. Minutos después, el oficial que respondió al suceso aseguró que había detenido a un menor de edad y lo trasladaba al centro de detención juvenil del condado Montgomery.

La investigación del caso aún está en curso. Univision Noticias intentó conversar con el vocero de la Oficina del Sheriff, pero no tuvo una respuesta a sus llamadas. Hasta ahora, no ha habido información sobre el tipo de arma que disparó el adolescente ni cómo la obtuvo. Tampoco se conocen los motivos que tuvo para dispararle a su hermano, aunque las autoridades aseguran que no fue un accidente. Lo que sí se sabe es que de ser hallado culpable, el joven podría pasar años en prisión.