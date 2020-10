Prometió un concierto para recaudar fondos para niños sin hogar, pero se quedó con casi $1 millón para comprar una casa y pagar deudas

Robin DiMaggio, ex director musical de The Arsenio Hall Show , fue sentenciado a 27 meses en una prisión federal por malversar casi $1 millón que se supone costeara un concierto benéfico para recaudar fondos para niños que perdieron su hogar en medio de guerras.

Durante el verano de 2016, DiMaggio prometió ayudar a la organización sin fines de lucro Peace for You Peace for Me Foundation, con sede en Bulgaria, a organizar un concierto en la capital Sofía. El evento buscaba recaudar fondos para ayudar a los niños que perdieron sus hogares debido a los conflictos globales.