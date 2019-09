La autora confesa de matar a un niño de 8 años lo asfixió porque la llamó "fea" y le dijo que se fuera a su país

Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del joven de 8 años conocido como 'Pescaíto' y cuyo cadáver escondió en un maletero, reconoció este martes en el juicio que se le sigue en España por asesinato, que mató a Gabriel Cruz, hijo de su entonces pareja, la llamó "fea" y le dijo que se regresara a su país, la República Dominicana. Sin embargo, añadió que su intención no era matarlo y se declaró "inocente".

En su declaración durante la segunda jornada del juicio que tiene lugar en Almería (sureste), Quezada recalcó entre lágrimas su versión de que el niño estaba jugando con un hacha y, al decirle que tuviera cuidado, él le dijo que era "fea", no era su madre y que se volviera a su país. La mujer era en ese momento la pareja sentimental del padre de Cruz.

"Simplemente le tapé la boca, no quería hacerle daño al niño, quería que se callara", declaró Quezada, de 45 años, sobre el suceso ocurrido el 27 de febrero de 2018, y que causó una conmoción nacional en España.

Escondido en el auto luego de desenterrarlo

Tras ser detenida, confesó ser la autora de la muerte, aunque aseguró que no quiso hacerlo, y en su declaración en el juicio mantuvo esa versión.

La acusada afirmó ante el tribunal que utilizó las dos manos para asfixiar al niño, aunque no recuerda si ejerció una fuerza "desproporcionada" para callarle, ya que "fueron momentos muy rápidos, estaba muy nerviosa".

"Le tapé la boca y la nariz con la mano, de lo demás no me acuerdo, cuando lo dejé ya no respiraba", añadió.