Fueron asesinados por el Ejército y casi 10 años después el gobierno de México pide perdón

Este martes, en una sala repleta de estudiantes y medios de comunicación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa a los familiares de los estudiantes asesinados y reconoció no solo la privación de la vida de los jóvenes a sangre fría por parte de elementos del Ejército, sino la posterior manipulación de los hechos y la ocultación de evidencias.

La alteración de una escena del crimen

Reconocimiento de responsabilidad del Estado

Pero no fue hasta septiembre de 2015, según relató la madre de Jorge, Rosa Elvia Mercado, que los padres se dieron cuenta de que la muerte de sus hijos no había sido el daño colateral de una confusión.

"Nos dimos cuenta de que no fue error, no fue fuego cruzado, los habían ejecutado a sangre fría y no conformes con eso los golpearon, los arrastraron, les robaron su identidad y de forma aún más infame declararon que eran sicarios", expuso la madre.