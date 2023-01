Quién fue 'la Reina de Cuba', una espía dentro de los servicios de inteligencia de EEUU

"Ella no está en la estratosfera del espionaje realmente perjudicial", añadió Latell, quien no confiaba en Montes y en una ocasión asegura haberse negado a trabajar en un proyecto en el extranjero con ella. "Me sentaba a su lado en las reuniones y nunca podía convencerla de que dijera nada. Lo interpreté como que era una mala analista. Y tenía razón. Siempre estuvo trabajando para los cubanos", exclamó.