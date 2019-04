Conductora de Uber detenida por llevar indocumentados dice que fue engañada, pero los llevaba en la cajuela

La CBP indica que la joven fue deportada a México, pero no precisa si se le imputaron cargos por tráfico de personas. El Distrito Sur de California de la Fiscalía federal no se ha pronunciado al respecto de este caso.

"Nos informaron a la brevedad de que, efectivamente, la muchacha había cruzado el día sábado 20 de este mes y había sido detenida aquí, en la garita de San Ysidro, al parecer con personas ilegales. No abundan más ellos", declaró Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de Baja California, de acuerdo con un medio local.

Andrea dice que su inocencia la metió en este lío

En su cuenta de Facebook, Andrea insiste en que es inocente y menciona que las autoridades de EEUU no presentaron cargos en su contra, lo cual no ha sido confirmado. Según ella, ha sido víctima de un crimen. "Tengo que limpiar mi imagen, pero los hechos dicen más que mil palabras: estoy en libertad, mi récord está limpio, no existen cargos en mi contra", publicó en la red social este miércoles.