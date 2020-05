Acusan a enfermera de robar y utilizar la tarjeta de crédito de un anciano hospitalizado por covid-19

Según escribió la hija en una publicación de Facebook , normalmente no seguía de cerca los gastos del padre, pero tras su muerte recibió un extracto de la tarjeta de crédito con gastos de gasolina, lo cual le pareció extraño porque sabía que el hombre tenía la costumbre de pagar la gasolina en efectivo. Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor cuando vio la fecha: el 9 de abril, un día en que su padre estaba ingresado en el hospital, "literalmente luchando por su vida".

Entonces supo que algo raro estaba ocurriendo y que tenía que tratarse de un robo de algún miembro del personal sanitario del hospital, pues no se permitían visitas. Así lo reportó a la policía, que posteriormente, según Tara, le mostró un video de vigilancia de un ShopRite de lo que parecía ser Conti, una de las enfermeras del hospital, pagando una compra de comida con la tarjeta de su padre.

Otras pertenencias del hombre también están en paradero desconocido, como sus anteojos, su celular, el efectivo que llevaba en la billetera, fotos y cargadores del teléfono, etc., aunque no está claro que hayan sido robadas.

"Me gustaría saber por qué se aprovechó de mi padre mientras estaba en su lecho de muerte", dijo Tara Capatano a CNN. "Y me gustaría saber cómo se sentiría ella si alguien le hiciera eso a un ser querido suyo, ya sea un padre o un abuelo. No creo que cuando las personas hagan estas cosas piensen en eso".