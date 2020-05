“Trato de que no olviden lo aprendido”: padres de niños con necesidades especiales hacen malabares durante la pandemia

Piñón puso en pausa su doctorado, dejó ir a las cinco asistentes de ayuda personal por miedo al contagio de coronavirus y cortó sus horas de trabajo (aunque todavía mantiene dos empleos) para poder tomar su nuevo papel con sus hijos. Todos sus niños tienen necesidades únicas y ha sido un trabajo grande, explica, supervisarlos constantemente.

“Una está en una silla de ruedas, darle un baño es como un evento de una hora”, cuenta. “La otra, Frida, tiene TDAH (déficit de atención e hiperactividad) severo y no la puedo dejar sola en casa ni siquiera un minuto, porque cuando no la estoy viendo, está escalando estanterías. Es muy impulsiva… Para mi hijo, todo tiene que ser perfecto porque si no, no lo entiende... Y después la escuela te dice, ‘OK, es hora de Google classroom’”. Los síntomas de TDAH severo incluyen dificultades para mantener la concentración, generan hiperactividad y comportamiento impulsivo. Las dos hijas de Piñón tienen TDAH severo.