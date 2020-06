Por qué el cierre de bares es determinante para contener la pandemia en EEUU

Crean un cóctel peligroso de espacios estrechos, adultos jóvenes sin miedo a enfermarse y, en algunos casos, propietarios que no imponen límites al número de clientes y reglas de distanciamiento social.

Adriana Megas vio que HandleBar Houston estaba tan abarrotado cuando fue dos semanas atrás que decidió irse. "No contaban quién entraba y salía", dijo Megas, de 38 años, estudiante de enfermería. “Nadie llevaba máscaras. Como si covid no existiera ”.

Los propietarios de HandleBar Houston, uno de los bares con licencia suspendida, no respondieron al pedido de comentarios. Megas dijo que ella y sus amigas pasaron por otros cinco bares repletos camino a casa. "La calle estaba locamente concurrida", dijo. "Cada barra estaba llena".

Alcohol, un lubricante social

"La gente casi no quiere distancia social", dijo el doctor Amesh Adalja, investigador principal del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. " Van a beber alcohol, que es un lubricante social. Hablarán en voz alta, y si tienen un discurso enérgico, eso generará más gotas ".

No obstante, a medida que se abren bares y otros lugares públicos, aumentan las tasas de infección en los adultos más jóvenes y los bares son un vector particularmente peligroso. Varios brotes se han rastreado en bares a los que van universitarios .

“ Parecía un fin de semana de fútbol. Fue increíble solo ver a tanta gente caminando ”, dijo. “Cada barra estaba llena. No parecía que realmente estuvieran limitando la entrada. No vi ninguna máscara".

Nay, de 37 años, dijo que creía que la mayoría de los estudiantes habían estado socializando activamente durante meses con amigos en sus casas . "No creo que hayan cambiado nada hasta hace poco, y creo que la razón principal por la que cambiaron es porque sus padres les reclamaron", dijo.

Perder la licencia

"Las pautas no son tan difíciles de seguir", dijo. Si bien el estado no requiere máscaras, dijo que el oficial administrativo del condado y el alcalde decidieron multar a las empresas si los clientes no las usaban, y la mayoría de los clientes las usan.