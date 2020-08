OMS muestra escepticismo ante la vacuna rusa contra el coronavirus que estará lista en otoño

Orgullo nacional

Pero las dudas persisten: Rusia no ha publicado ningún estudio o dato científico sobre las pruebas que realizó y tampoco se conocen detalles sobre las fases del proceso que generalmente debe cumplir antes de aprobar y lanzarse al mercado una vacuna. La vacuna rusa no solo serviría para aliviar la crisis de salud mundial, también se convertiría en un símbolo de orgullo nacional. Y, como señala The New York Times, Rusia ha utilizado esta carrera por la vacuna como fines propagandísticos, incluso cuando no hay pruebas científicas.