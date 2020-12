Jornada de luces y sombras: EEUU supera las 300,000 muertes por coronavirus en el inicio de la vacunación

450,000 muertes antes del 1 de febrero

"Tiene buena mano y no se sintió diferente a tomar cualquier otra vacuna", dijo Sandra Lindsay -la enfermera vacunada- inmediatamente después de recibir la inmunización. "Me siento bien. Me gustaría agradecer a todos los trabajadores de primera línea, a todos mis colegas que han estado haciendo un gran trabajo para combatir esta pandemia en todo el mundo", dijo. "Hoy me siento esperanzada, aliviada. Siento que la curación está llegando. Espero que esto marque el comienzo del fin de una época muy dolorosa en nuestra historia", agregó.