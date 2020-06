California: bibliotecarios y preparadores de impuestos se convierten en detectives de covid

"Porque, muchas veces, los clientes se acercan a ti y te dicen, ‘estoy buscando un libro ' y no saben realmente lo que están buscando o no saben cómo describirlo," contó Fagundes.

O son adolescentes que no se atreven a decir que están buscando libros sobre sexo o identidad homosexual. Fagundes está acostumbrada a hacerles hablar sin inmutarse y sin prejuicios. Se necesitan habilidades similares para el rastreo de contactos, que implica preguntar a las personas sobre su estado de salud y sus relaciones personales.

"Hablar de temas sensibles es algo natural para los bibliotecarios", señaló. "Hay muchas preguntas y la gente tiene que sentir que los escuchas y que no tratas de aprovecharte o de imponerles tu punto de vista”.

Encontrar y aislar a las personas

"Tienes una ventana de cuatro o cinco días para encontrar a las personas y aislarlas, que es lo que hacemos en lugar de tratarlas, porque no tenemos tratamiento para covid", indicó el doctor George Rutherford , profesor de epidemiología de la UCSF que lidera el programa de capacitación.

Megan Elliott es gerente de la Oficina del Evaluador de San Francisco, donde supervisa la valoración de los bienes raíces para determinar cuánto impuesto cobrar. Está acostumbrada a tener conversaciones en las que tiene que decirle a la gente cosas que no quieren oír.

Se necesita una delicadeza similar para decirle a la gente que ha estado en contacto con alguien que dio positivo para coronavirus y que no puede ir a trabajar durante las próximas dos semanas.

Diferencia entre cuarentena y aislamiento

Elliott les explica la importancia de proteger a la comunidad del virus, o la diferencia entre la cuarentena (quedarse en casa si se ha estado expuesto pero no se tienen síntomas) y el aislamiento (evitar a los miembros de la familia dentro de la casa si se está enfermo).

Los investigadores de la oficina del fiscal de la ciudad utilizan su experiencia en la búsqueda de personas. Algunas personas que se enferman pueden ser reacias a compartir información sobre sus contactos cercanos, o, simplemente no saben suficiente información sobre las personas con las que han estado en contacto.

En San Francisco, cuando se pide a personas potencialmente contagiosas que se queden en casa, los rastreadores de contactos las remiten para que se sometan a pruebas, les ofrecen suministros de limpieza gratuitos y ayudan con las entregas de alimentos y medicamentos. Si no pueden aislarse con seguridad de otros miembros de la familia en su hogar, los residentes tienen la opción de quedarse en un hotel financiado por la ciudad.

San Francisco tiene previsto lanzar un programa para ayudar a reemplazar dos semanas de ingresos perdidos, hasta $1,200, para las personas que den positivo pero que no tengan un trabajo que les permita darse de baja por enfermedad o no puedan acceder a los beneficios del seguro de desempleo.

Al sur de San Francisco, en el condado de Santa Clara, donde se identificaron los primeros casos de covid-19 en los Estados Unidos, a los funcionarios de salud les ha costado reclutar suficientes bibliotecarios y otros empleados del condado para que se conviertan en rastreadores de contactos. Los funcionarios buscan ahora 800 voluntarios de la comunidad para cumplir su objetivo de crear un equipo de investigación de casos y de búsqueda de contactos de 1.000 personas, haciendo hincapié en los voluntarios que hablen otros idiomas , en particular el español y el vietnamita.

"Es algo que podría hacer el resto del año, si fuera necesario, y cuando la biblioteca recupere su ritmo, podría hacer ambas cosas", aseguró. "Pero creo que la biblioteca no va a ofrecer un servicio completo durante algún tiempo, porque, aunque no nos guste, no es esencial”.