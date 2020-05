No es cierto: la NASA no ha conseguido evidencias de un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás

Todos los informes provienen de la misma fuente: un artículo publicado en la revista The New Scientist el 8 de abril de 2020 titulada titulado "Podemos haber visto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo".

Estas partículas pasan a través de la mayoría de los objetos sólidos sin que nadie se percate, aunque no son dañinos y rara vez interactúan con la materia , explica un reporte en el sitio CNET .

ANITA detecta los neutrinos que llegan del espacio y colisionan en la capa de hielo de la Antártida, pero algunos de ellos parecen haber venido desde un ángulo extraño, desde el interior de la Tierra , un hallazgo que ciertamente no es capaz de explicar la ciencia física.

Realidad y fantasía

Los físicos han propuesto múltiples explicaciones para estos rayos cósmicos, desde "neutrinos estériles" hasta "materia oscura atípica" dentro de la Tierra. Pizzuto, que ha trabajado con el Observatorio de Neutrinos IceCube que realizó un experimento similar en 2018, sugirió que podría deberse a las propiedades del hielo mismo , explica un reporte del diario británico The Independent .

Ron Ekers, miembro honorario de la agencia nacional de ciencia de Australia (CSIRO), citado también por The Independent , señaló que "después de cuatro años no ha habido una explicación satisfactoria de los eventos anómalos vistos por ANITA , por lo que esto es muy frustrante, especialmente para los involucrados".

La revista Forbes ofrece una interpretación correcta de esa conclusión: “aún no sabemos de dónde vinieron estas señales”. Y otra incorrecta: “estos neutrinos de alta energía vinieron de un universo paralelo”.

Preguntado sobre tales teorías Peter Gorham, el profesor de física de la Universidad de Hawaai citado en el artículo de New Scientist, dijo que la investigación de la NASA "no tenía nada que ver con el desarrollo de la idea del universo paralelo".

"Desafortunadamente el periodismo sobre esto no ha distinguido muy bien entre nuestro trabajo experimental que identificó algunas anomalías en los datos, y la teoría propuesta por algunos físicos que no forman parte de nuestra colaboración", dijo el profesor Gorham a The Independent.