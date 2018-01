Mujeres, negros e hispanos siguen poco representados en la industria de ciencia y tecnología

La compañía de muñecas American Girl reveló recientemente a su "chica del año" de 2018: se trata de Luciana Vega, una niña latina que aspira a ser astronauta.

Luciana pudiera animar a una nueva generación de latinas a apuntar hacia las estrellas. Y es que a pesar de un esfuerzo en las últimas décadas por aumentar la diversidad en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (conocidos como STEM por sus siglas en inglés), todavía es estadísticamente improbable que una mujer de color trabaje en las ciencias espaciales.

Aunque ha habido progreso, un reporte publicado por el Pew Research Center este martes detalla las desigualdades que existen en los campos de STEM, no solo para las mujeres sino también para las minorías.

Los trabajadores hispanos y negros, por ejemplo, permanecen poco representados en estas industrias. Mientras que los hispanos son el 16% de todos los trabajadores del país, solo componen el 7% de los empleados en las industrias de la ciencia y la tecnología. Los afroamericanos, por su parte, componen solo el 9% de los empleados en estos campos, aunque son el 11% de la fuerza laboral estadounidense.

Ambos grupos también están infrarepresentados entre los trabajadores de la industria STEM que cuentan con grados profesionales o doctorados.

Las cifras de representación de minorías en los campos STEM han aumentado de sus niveles en 1990, cuando solo 4% de los trabajadores de los campos de STEM eran latinos y solo 7% eran negros.



Y aunque las mujeres han hecho grandes avances, la mitad de las que trabajan en la industria de STEM reportan que han enfrentado algún tipo de discriminación en el trabajo, comparado a 41% entre mujeres que no trabajan en esa industria.

Los trabajadores de STEM negros son especialmente propensos a decir que han sufrido discriminación en el trabajo por su raza o etnia: 62% de los afroamericanos en la industria lo reportan, en comparación con 44% de los asiáticos, 42% de los hispanos y solo 13% de los blancos.



Desde 1990, el empleo en la industria STEM ha crecido un 79% en general, de 9.7 millones a 17.3 millones de trabajadores, y ahora esa industria comprende el 13% de la fuerza de trabajo estadounidense. En particular, los trabajos en computación han visto un aumento del 338% en ese mismo período. (El crecimiento general del empleo en ese tiempo fue de 34%).

En general, las mujeres representan la mitad, o el 50%, de todos los trabajadores en ocupaciones de STEM en Estados Unidos. Pero las desigualdades persisten, específicamente en los tipos de empleos que obtienen las mujeres y minorías.

Por ejemplo, las mujeres representan la mayoría de los practicantes y técnicos de la salud (75%). Pero están subrepresentadas en trabajos de computación e ingeniería. Solo el 14% de las ocupaciones de ingeniería y solo una cuarta parte (25%) de los trabajos de computadora están en manos de mujeres.



Los negros y los hispanos están subrepresentados en la mayoría de los grupos de empleos de STEM, según el informe. Por ejemplo, muchos trabajan como técnicos de salud y enfermeras: el 37% de los enferemeros vocacionales o prácticos licenciados son negros o hispanos.

Pero los negros y los hispanos juntos representan solo el 10% de los científicos de la atmósfera y el espacio, y el 6% de los astrónomos y físicos.

Y las ganancias medias de los negros (58,000 dólares) y los hispanos (60,758 dólares) que trabajan en ocupaciones de STEM son menores que los de los blancos (71,897 dólares) y los asiáticos (90,000 dólares), dice el informe.

Muchos encuestados creen que las niñas, los negros y los hispanos carecen de inspiración para lanzarse a una carrera de STEM desde una edad temprana. El 39% de los encuestados considera que esta es una razón importante por la que no hay más mujeres en algunas áreas de STEM, y el 41% dice que esta es una razón importante por la que no hay más negros e hispanos en la fuerza laboral de STEM.

Más de una cuarta parte de los adultos estadounidenses (27%) dice que la falta de "modelos a seguir negros e hispanos en STEM" es una razón importante por la que el número de personas que trabajan en este campo es muy bajo.

Según American Girl, Luciana Vega es de ascendencia chilena y "está destinada a ayudar a las niñas a desafiar los estereotipos de género y a aceptar los riesgos al perseguir sus metas".



"Estamos viviendo en una sociedad cada vez más centrada en la tecnología ... una sociedad que enfrenta desafíos complejos", escribió en un comunicado la ex científica jefe de la NASA, Ellen Stofan, quien forma parte de la junta asesora de Vega. "Si solo tenemos la mitad de la población -o un poco menos de la mitad de la población- intentando descubrir cómo navegar en este mundo cada vez más complejo, no nos va a ir tan bien. No vamos a hacerlo tan bien si no estamos aprovechando el talento de todos".