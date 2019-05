La NASA envía a la Estación Espacial Internacional un novedoso compuesto diseñado por un estudiante mexicano

Un proyecto del estudiante ha sido seleccionado por el Air and Space International Program y ahora se encuentra en el módulo MISSE de la Estación Espacial Internacional.

De la capital de la pirotecnia para el espacio

Durante la entrevista, Jonathan me recuerda la historia de Javier Verdura, director de diseño de producto en Tesla Motors y me dice: "tenemos todo el talento y si queremos que nuestro país se desarrolle necesitamos invertir en tecnología, educación y por que no empezar a innovar en el campo aeroespacial".