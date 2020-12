Un hispano en la Luna: Frank Rubio será uno de los astronautas en la ambiciosa misión Artemis de la NASA

Estar dentro del primer equipo de astronautas representa para este hispano un paso uno más de los retos que ha cumplido a lo largo de su vida. Aunque dice con una mezcla de honestidad y humildad que aún no se siente un astronauta y que prefiere a que eso ocurra para pensar en la faceta que más le llena profesionalmente.

“Hasta ahora no he tenido la oportunidad de ir al espacio, todavía no sé completamente qué es ser astronauta, pero la medicina ha sido algo que fue mi sueño por tanto tiempo y luego el sentimiento que uno siente ayudando a la gente y saber que le está ayudando a sentirse mejor”, dijo en una reciente entrevista con el programa Al Punto de Univision Noticias.