Un cometa de casi 20 millas de diámetro será visible desde la Tierra: te contamos cómo observarlo

No quites la vista del cielo porque además del próximo eclipse solar, en los próximos días podrás ver un cometa sin necesidad de telescopio o binoculares.

Se trata del cometa 12P/Pons-Brooks o ‘Cometa diablo’, una enorme montaña de roca, polvo y hielo con un núcleo de casi 20 millas de diámetro.

Actualmente lo puedes ver con pequeños telescopios, pero a medida que el cielo se oscurezca durante el eclipse solar, varias de las estrellas y planetas más brillantes se harán más visibles a simple vista.



Los cometas, junto con los asteroides, son restos de materiales que formaron el Sol y los planetas.

El 12P/Pons-Brooks es un “cometa de tipo Halley que sufrió un estallido. La presión de la luz solar (presión de radiación) ha hecho que el gas y el polvo que rodean al cometa adopten una forma de herradura, que según algunos observadores parece un diablo con cuernos”, explica Bill Cooke, jefe de la Oficina de Meteoroides de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Este cometa también recibe el nombre de sus descubridores: el astrónomo francés Jean-Louis Pons, quien fue el primero en observarlo, el 20 de julio de 1812, y su colega estadounidense William Robert Brooks, quien lo “redescubrió” el 1 de septiembre de 1883.

Aunque estos dos registros son los oficiales, se tienen otros que mencionan avistamientos en los años 1385 y 1457, explica en la gaceta René A. Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuándo será más visible el ‘Cometa diablo’?

De acuerdo con la NASA el 12P/Pons-Brooks es un visitante periódico del Sistema Solar y se encuentra a menos de 14 minutos luz de distancia. Tiene una órbita alargada de 71.2 años.

El ‘Cometa diablo’ alcanzará su máxima visibilidad el 21 de abril, aunque también será visible durante el eclipse total de Sol del 8 de abril.

Por su gran tamaño será posible verlo a simple vista, sin necesidad de otros instrumentos. Aunque también influye que a veces este cometa se ilumina repentinamente, debido a las explosiones de gas y polvo que se desprenden de su superficie. Si esto ocurre en marzo-abril, cuando el cometa se acerca al Sol, podría ser lo suficientemente brillante como para observarlo con tus propios ojos.

¿Cómo puedes ubicar el cometa?

Los cometas son notoriamente impredecibles, por lo que es difícil saber con seguridad lo brillante que será el 12P/Pons-Brooks a medida que se acerque al Sol, pero sin duda merece la pena echarle un vistazo.

Para ello solo tienes que enfocar tu mirada en la “parte oeste-noroeste del cielo al final del crepúsculo vespertino”, dice la NASA.



Para disfrutar de este evento, Ortega Minakata sugiere irse a zonas donde no haya tanta contaminación lumínica, puesto que los “cometas son particularmente difíciles de encontrar, porque el brillo no está concentrado en un puntito, sino que es extendido”.

¿Es peligroso este cometa?

Las películas nos ha hecho creer que los cometas son cuerpos celestes peligrosos que podrían acabar con la Tierra. Aunque no es imposible, lo cierto es que la probabilidad de que eso ocurra es de 0.037%, de acuerdo con la NASA.

Afortunadamente, debido a que la órbita del 12P/Pons-Brooks está inclinada, no cruza la trayectoria de nuestro planeta, por lo que no hay posibilidad de colisión.

Hoy en día es muy normal que la gente observe estos fenómenos naturales sin alarmarse. El ‘Cometa diablo’ ha sido observado en varias de sus apariciones anteriores desde hace cientos de años, y una de las cosas por las que es conocido es por sus estallidos ocasionales, por lo cual no debes alarmarte.

“En primavera veremos dos fenómenos que habrían aterrorizado a nuestros antepasados: un eclipse solar que convertirá el día en noche y un cometa 'diablo'. Será emocionante", dice Cooke quien se encargará de seguir el fenómeno.

