La inusual y peligrosa operación que salvó la vida de una niña que tenía una aguja de dentista en el cerebro

Video Extraen una aguja de dentista del cerebro de niña de 4 años: quedó incrustada tras una cita al odontólogo

Una visita al dentista terminó en una complicada cirugía para extraerle una aguja del cerebro a la pequeña Sara de cuatro años.

Ha pasado un año de la cirugía y afortunadamente la niña se recupera sin presentar ninguna secuela, luego de que los doctores Josep Rubio y José Hinojosa realizaron una operación inédita para extraer una aguja anestésica que había migrado al cerebro de la menor, informó este lunes a través de su cuenta de X (antes Twitter) el hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, España, donde se realizó la cirugía.

Los doctores Josep Rubio y Jose Hinojosa realizaron una operación inédita para extraer una aguja anestésica que había migrado al cerebro de una niña de cuatro años

A pesar del riesgo, la operación fue exitosa sin daño cerebral ni secuelas neurológicas 👏

De acuerdo con información de medios locales la niña acudió a una visita al dentista para realizarle un empaste y cuando le estaban pinchando para administrarle la anestesia la aguja se rompió y se coló por el agujero de la caries.

Varios dentistas hicieron el intento por sacar la aguja, pero no funcionó. De acuerdo con la madre, “cada vez que la tocaban la aguja se hundía todavía más y fue cuando se pusieron en contacto con el doctor Josep Rubio, el jefe de cirugía maxilofacial de Sant Joan de Déu, para pedir consejo”.



Los médicos creen que la aguja terminó alojada en el cerebro debido al movimiento de la masticación y de la deglución.

Para poder retirar la aguja, los médicos tuvieron que realizar una cirugía sin precedentes que duró seis horas.

De acuerdo con el parte médico, la intervención fue de larga duración porque la aguja estaba ubicada en uno de los pequeños orificios por donde pasan nervios y arterias lo que complicaba el procedimiento.

Para evitar muchos riesgos, los cirujanos decidieron realizar una pequeña incisión en el lado derecho de la cabeza para poder extraer la aguja. Esa cicatriz es la única secuela que le quedó a Sara, quien a los pocos días ya hacía su vida con normalidad.



“A pesar del riesgo, la operación fue exitosa sin daño cerebral ni secuelas neurológicas", explicó el hospital.

La operación se realizó en mayo de 2023 y el caso se presentó en febrero en el congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica.

Ahora el equipo del hospital Sant Joan de Déu que ha intervenido a la menor prevé próximamente publicar el caso en una revista científica.

