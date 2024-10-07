Los estadounidenses Ambros y Ruvkun ganan el Premio Nobel de Medicina 2024 por su descubrimiento del microARN

Video "Estoy a punto de caer al suelo": el momento en que el ganador del Nobel da la noticia a sus padres

Los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun ganaron el Premio Nobel de Medicina 2024 por su hallazgo del microARN, un nuevo tipo de molécula de ARN crucial en la regulación de la actividad de los genes.

"Se está demostrando que es de importancia fundamental en cómo los organismos se desarrollan y funcionan", señaló el comunicado del jurado, publicado este lunes.

Ambros, de 70 años, y Ruvkun, de 72, publicaron en 1993 en dos artículos separados sus hallazgos sobre "un nuevo nivel de regulación de los genes", que fue decisivo.

Los dos investigadores, que colaboran juntos pero trabajan separados, llevaron a cabo sus investigaciones a partir de un gusano redondo de un milímetro, el C. elegans, para determinar por qué y cuándo se producen las mutaciones celulares.

Su descubrimiento ha abierto nuevas estrategias para los científicos a la hora de tratar enfermedades como el cáncer al ayudar a entender cómo funcionan los genes a nivel celular, indicó la doctora Claire Fletcher, profesora de oncología molecular en el Imperial College London, citada por AP.

El microARN proporciona las instrucciones genéticas que indican a las células que produzcan nuevas proteínas, explicó Fletcher, y hay dos campos principales en los que puede resultar útil: en el desarrollo de fármacos que traten enfermedades y para servir como biomarcadores.

“El microARN modifica cómo funcionan los genes en la célula”, agregó Fletcher, una experta que no está relacionada con el Nobel.

“Si tomamos el ejemplo del cáncer, tendremos a un gen concreto trabajando de más, podría haber mutado y está trabajando en exceso”, dijo. “Podemos tomar un microARN que sabemos modifica la actividad de ese gen y podemos suministrar ese microARN concreto a las células cancerosas para que ese gen mutado deje de tener su efecto”.



El premio de medicina se ha entregado 114 veces a un total de 227 laureados. Apenas 13 mujeres han conseguido el reconocimiento, que incluye 11 millones de coronas suecas (un millón de dólares) en efectivo, obtenidas de un fondo dejado por el creador del galardón, el inventor sueco Alfred Nobel.

Tras el de Medicina, el martes se anuncia el de Física, el miércoles el de Química y el jueves el de Literatura. El Nobel de la Paz, como es tradicional, se anuncia el viernes y el de Economía el lunes.

Los ganadores están invitados a recoger el premio en la gala del 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Nobel.

El año pasado, el galardón fue para Katalin Karikó y Drew Weissman, los padres de la tecnología que hizo posible la vacuna del covid-19.

Con información de AFP y AP.

