Simpatizante de Trump atropella a alumna de secundaria en Nebraska cuando protestaba contra ICE; la reportan grave El estado de salud de la joven se reporta grave; el conductor se dio a la fuga.



Este jueves, 29 de enero 2026, un grupo de estudiantes protestaban contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afuera de la secundaria Fremont en Nebraska, cuando un joven a bordo de una camioneta atropelló a una de las manifestantes.

En las últimas semanas, se han registrado algunas protestas en Nebraska tras la muerte de Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis. En las protestas la gente exige la salida de agentes federales.

En la protesta de este día, se ve en un video publicado en redes sociales, a un grupo de jóvenes con pancartas y leyendas alusivas a ICE y una camioneta roja detenida con una bandera azul con la leyenda "Take America Back, Trump", en alusión a la campaña del Presidente de 2024, haciendo referencia a recuperar los valores tradicionales.

El joven de la camioneta roja

Mientras que los jóvenes protestaban, un joven entra a la camioneta, visiblemente enojado, y de pronto acelera, atropellando a una joven que estaba enfrente de él.

Después de lo ocurrido, el gobernador de Nebraska, Jim Pillen condenó el hecho rechazando la violencia política.

Aquí hay una verdad fundamental con la que todos debemos estar de acuerdo: la violencia política, sin importar las circunstancias, nunca está bien. Hay mucho sobre esta situación en particular que aún necesitamos aprender, y confiamos en que las autoridades locales llevarán a cabo una investigación exhaustiva y completa.



Pidió que la libertad de reunirse pacíficamente sea la piedra angular del gobierno estadounidense y debe ser protegida.

Continuaremos monitoreando esta situación y rezamos por la salud de la chica que fue golpeada.



Un portavoz del distrito escolar informó que la estudiante fue trasladada al hospital, y se reporta grave.

El agresor se dio a la fuga.