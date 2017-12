Youtubers que se encontraban con 'El Pirata de Culiacán' relatan cómo fue el ataque

‘HotSpanish’ y ‘Ben El Gringo’ declararon que no tuvieron nada que ver con el asesinato de Juan Luis Laguna Rosales, quien se encontraba con ellos filmado videos en Guadalajara, México.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los youtubers ‘HotSpanish’ y ‘Ben El Gringo’, quienes se encontraban con Juan Luis Laguna Rosales, ' El Pirata de Culiacán', cuando fue asesinado, relataron cómo fueron los últimos momentos del joven de 17 años de edad.

Roberto González, conocido como 'Hot Spanish', publicó un video donde detalló que dos días antes del incidente 'El Pirata de Culiacán' lo buscó por Instagram para hacer videos en conjunto, pero la reunión no se concretó hasta el pasado lunes 18 de diciembre.

El youtuber dijo que aquel día 'El Pirata de Culiacán' llegó a su departamento acompañado de amigos, y luego de algunas horas se dirigieron a un bar de Zapopan porque los acompañantes de Juan Luis Laguna Rosales querían beber.

"Se hizo más tarde, estuvimos en la casa un par de horas. Escuché que 'El Pirata' estaba transmitiendo en vivo, las chicas se estaban arreglando... Todo tranquilo y normal, otro día en Guadalajara. Los amigos de 'El Pirata' dijeron vamos a tomar. Yo no quería tomar, pero dije los acompaño porque no quería ser el aguafiestas“, narró González.

Según 'HotSpanish’, él y ‘Ben El Gringo’ abordaron un Uber, mientras que Laguna Rosales se fue en el carro de uno de sus amigos. Al llegar al bar, apenas iban tomando asiento cuando los gatilleros entraron y comenzaron a disparar.



publicidad

"Apenas me estaba sentando cuando ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Corro. No veo nada. Mi instinto fue correr. Analizando la situación, viendo que nada más 'El Pirata' es el que muere, está más claro que no nos querían hacer daño a nosotros”, dijo 'Hot Spanish'.

"Estoy decepcionado de que la historia acabara de esta manera. Que haya estado yo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero eso le puede pasar a cualquiera. No creo diferente de México. México es chido (genial), siempre lo he dicho. Pero si andas con las personas equivocadas, en el momento equivocado, te puede pasar a ti o a cualquier persona", agregó Roberto González.



Benjamín López, ‘Ben 'El Gringo', relató en otro video que se trató de un ataque directo contra ‘El Pirata de Culiacán’, pues aunque pudieron disparar contra alguien más del grupo, los gatilleros no lo hicieron.

"Fue algo horrible. yo creo que fueron ahí solamente para él, porque solamente le cayeron balazos a él. De hecho a ‘HotSpanish’ le rozó uno, pero no le apuntaron a ninguno de nosotros”, declaró López.

“'El Pirata de Culiacán' estaba con nosotros porque las muchachas lo habían invitado, tenía una cita con una de ellas y pues había publicado en su historial de Instagram que iba a estar en ese lugar (bar) horas antes de lo sucedido”, relató “Ben El Gringo”.



Un video de 'El pirata de Culiacán', clave en la investigación sobre el asesinato del youtuber Univision 0 Compartir

Ambos youtubers dijeron que no tuvieron nada que ver con el asesinato de ‘El Pirata de Culiacán’ y agregaron que no sabían que Juan Luis Laguna Rosales había insultado en un video a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del cártel de Jalisco nueva Generación.

Dicho video es parte de la investigación que realizan las autoridades de Jalisco, aunque hasta el momento se desconoce el móvil del ataque.

'El Pirata de Culiacán' se hizo famoso en redes sociales por publicar videos excéntricos, en los que mostraba una vida de lujos y consumo excesivo de bebidas alcohólicas al lado de artistas locales. A causa de los efectos del alcohol, generaba diversión en las personas, por su comportamiento. Gracias a la popularidad que había generado, varios grupos famosos lo contactaron para que apareciera en sus videos musicales.



La noche del lunes 18 de diciembre, cinco sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta negra, entraron al bar donde se encontraba 'El Pirata de Culiacán' y le dispararon en al menos 15 ocasiones. En el tiroteo el dueño del bar resultó herido y horas después falleció.

Antes del incidente había publicado un video donde decía que estaba con ‘HotSpanish’ y ‘Ben El Gringo’, pero se desconocía qué había pasado con los youtubers. Es ahora que ambos detallaron que fueron llevados al Ministerio Público donde rindiendo su declaración y luego las autoridades los dejaron en libertad la tarde del pasado martes 19 de diciembre.

‘HotSpanish’ y ‘Ben El Gringo’ agregaron que se encontraban en Guadalajara, Jalisco, para hacer un clip musical y para filmar escenas de su serie 'Brocoli Shore', un reality show de su vida de fiesta.



En fotos: La violencia se dispara en México en el comienzo de 2017 El sitio donde fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas dentro de unas bolsas y con signos de tortura, en el estado de Guerrero. En los primeros tres meses de 2017 se registraron un total de 5,775 asesinatos, una cantidad superior a la de cualquier otro año en este mismo periodo en las últimas dos décadas. Foto: Efe / Quadratín | Univision 0 Compartir Con el presidente Enrique Peña Nieto el combate al crimen organizado se centró en la capura de líderes de los cárteles del narcotráfico, y en cuatro años ha logrado la detención de más de 100 de los 128 "objetivos prioritarios", a pesar de ello la ola de violencia impera en todo el país. Foto: Jesús Eduardo Guerrero/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir De 2012 a 2016 se registraron 63,816 homicidios en todo México. Foto: Pedro Pardo/Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2016 las autoridades mexicanas reportaron la presencia de nueve cárteles del narcotráfico y 37 células delictivas. Foto: Pedro Pardo/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Para combatir al crimen organizado, el presidente Enrique Peña Nieto movilizó a 52,000 militares y 16,000 marinos en 2016. Muchos de los efectivos perdieron la vida en combate. Foto: Andres VillarrealAFP/Getty Images | Univision 0 Compartir La lucha contra el crimen organizado ha dejado más de 28,000 desaparecidos. Foto: Hector Guerrero/AFP/Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ante la falta de líderes, quienes han sido capturados o murieron, los cárteles se atomizaron. Ahora el gobierno mexicano lucha no contra grandes organizaciones, sino contra pequeños grupos que disputan fracciones de lo que algún día fueron territorios controlados por el narcotráfico. Foto: Fernando Brito/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir