Arturo Torres trabaja como mesero en un restaurante de Michigan. Este mes de marzo atendió una mesa muy especial . No porque ocurriera nada fuera de lo normal durante el servicio, sino porque al ir a cobrar, Torres se encontró con un mensaje en inglés escrito en bolígrafo sobre la cuenta. En ella ponía "I apologize for my president", pido perdón por mi presidente. Lo había escrito una mujer, que no hablaba español, y que dejó también una propina de 100 dólares para una cuenta de 16.