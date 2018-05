Cómo una reportera descubrió el papel de los Estados Unidos en una masacre en México

El poder y la fuerza moral del trabajo de Thompson es innegable y lo que es igualmente convincente es la manera poética con que ella se narra y comparte las historias. Para descubrir esto por sí mismo, puede escuchar el nuevo podcast de Audible, “The Making of a Massacre” , que se estrena este 3 de mayo, en el cual Thompson, nos trae en su voz el peso y gravedad de su trabajo, compartiendo las historias orales sobre personas que desaparecieron o murieron en Allende.

Antes de la masacre de 2011, la DEA consiguió los números de identificación de los móviles rastreables de Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar, dos de los capos narcotraficantes más buscados en México. Aunque un miembro de la DEA advirtió a sus superiores que no deberían de compartir los números de identificación con la policía federal de México, ya que son bien conocidos por la fuga de información, la DEA no hizo caso a las advertencias.

“Yo creo que ellos estaban dispuestos a desafiarme poquito a poco, y estaban interesados en tener una versión de la historia que incluía sus voces. Ya no sería una historia sin nombre y sin rostro,” dijo Thompson. “Fue una evolución que tomó un poco de tiempo y mucho esfuerzo para desarrollar confianza entre nosotros.” Ella opina que lograr las fotos, que son inquietantemente poderosas, fue tal vez más difícil que lograr el propio reportaje, ya que la gente sentía nervios de mostrar su rostro.



Thompson admitió que la DEA “ciertamente no cooperaba con facilidad y no me ofreció ninguna ayuda hasta casi el cierre de mi reportaje, cuando estaba claro que había hablado con tanta gente, en tantos lados de este asunto.” Cuando se acercó el fin de su reportaje, la DEA le permitió hablar con el agente que dirigió la operación en Dallas, y quien fue responsable de la traición, y por eso estaba agradecida.