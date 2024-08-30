Cambiar Ciudad
Nicolás Maduro

Venezuela sufre un masivo apagón nacional: reportan "falla total o parcial" en todos los estados

El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó la falla eléctrica en virtualmente todo el país a un "sabotaje".

Por:
Univision y Agencias
Video María Corina Machado pide a las Fuerzas Armadas cumplir y respetar la Constitución: "Saben lo que deben hacer"

Un apagón registrado en la madrugada de este viernes dejó a oscuras a Venezuela, incluyendo a la capital, Caracas, informó Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación, que atribuyó el hecho a un "sabotaje".

"Estamos informando que aproximadamente a las 4 y 40 de la madrugada [8h40 GMT] de hoy viernes 30 de agosto se produjo en Venezuela un sabotaje eléctrico, un sabotaje contra el sistema nacional eléctrico, que ha afectado a casi todo el territorio nacional. Los 24 estados están reportando de manera total o parcial la pérdida del suministro eléctrico", dijo el ministro al canal estatal VTV.

Ñáñez no precisó qué tipo de "sabotaje" estaba denunciando ni quienes podían ser los responsables. Sí explicó que se activó en la capital un "operativo especial para el transporte superficial", gestionado por Metro de Caracas.

Diversos estados del país sufren apagones frecuentemente, en algunos casos duran hasta una semana, según reportan usuarios de diversas regiones de manera habitual.

El último gran apagón nacional se produjo en marzo del 2019, cuando gran parte del país estuvo cuatro días sin luz.

Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro también se escudó en un supuesto sabotaje del que señaló a la oposición y a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, liderados en aquel momento por Donald Trump e Iván Duque respectivamente.

Con información de EFE y AFP.

