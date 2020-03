Sin techo y sin trabajo en tiempos de covid-19: cuarentena deja en la calle a migrantes venezolanos en Colombia y Ecuador

La cuarentena ordena el cierre de todos los negocios no esenciales y obliga a la gente permanecer en sus casas, a no ser que deban salir por motivos de fuerza mayor.

Según un grupo de activistas venezolanos conocido como Reporte Disidente Nacional, al menos 500 migrantes de ese país han sido desalojados de sus hostales desde que comenzaron las medidas de cuarentena, pues ya no tienen con qué pagar sus cuotas diarias de alquiler.

“Ya llevo cinco días durmiendo en la calle” , dijo Eduardo Colina, que subsistía de un puesto de comida callejera donde vendía pastelitos de queso, ganándose alrededor de $15 al día. Colina fue expulsado de su habitación en el centro de Bogotá junto a su esposa y su hijo de 10 años, tras no poder pagar el alquiler por tres días consecutivos.

“Después de que empezó la cuarentena no pudimos vender mas comida” señaló. “No dejamos de pagar el alquiler porque no queremos, sino que ya no teníamos de donde.”