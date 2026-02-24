america latina Presidenta de México descarta riesgos para el Mundial de Futbol 2026 luego de muerte de 'El Mencho' La presidenta Claudia Sheinbaum compartió en su "Mañanera del Pueblo" que no hay riesgo para llevar a cabo la máxima justa del futbol

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó riesgos para el Mundial de Futbol 2026 luego de la operación en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Durante su Mañanera del Pueblo de hoy, 24 de febrero de 2026, aseguró que existen "todas las garantías" para llevar a cabo la máxima justa deportiva en Jalisco tras los hechos violentos de los últimos días.

La declaración ocurre después de una jornada violenta detonada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El fallecimiento se produjo durante un operativo militar en Jalisco.

Luego del operativo, se registraron enfrentamientos armados en distintos puntos, lo que generó pánico entre la gente, además, de que hubo registro de bloqueos, quema de carros y víctimas mortales de las fuerzas de seguridad, así como de presuntos integrantes del grupo criminal.



