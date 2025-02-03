Cambiar Ciudad
Turismo

República Dominicana, merecedora del premio al mejor stand en Fitur, gracias a su puesta en escena multisensorial que muestra la biodiversidad de la isla

En el evento, que se realizó del 22 al 26 de enero en Madrid, España, el país dejó su huella con un stand construido con tecnología 3D y multisensorial que simulan una enorme cascada que cae desde los muros.

Por:
Univision
Fitur
Fitur

Usando la tecnología para construir lo que muchos definieron como un espacio “impresionante”, República Dominicana ganó el premio al Mejor Stand durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025.

PUBLICIDAD

En el evento, que se realizó del 22 al 26 de enero en Madrid, España, el país dejó su huella con un stand construido con tecnología 3D y multisensorial que simulan una enorme cascada que cae desde los muros y continúan fluyendo hasta el piso por donde caminan los visitantes.

El espacio fue inspirado en la diversidad natural y cultural del país, combinado con un diseño innovador.

Más sobre Turismo

En qué consiste el plan de la Ciudad de México para frenar la gentrificación tras las intensas protestas
6 mins

En qué consiste el plan de la Ciudad de México para frenar la gentrificación tras las intensas protestas

América Latina
Este es el nuevo edificio más alto de La Habana y lo que piensan de él los cubanos
2:08

Este es el nuevo edificio más alto de La Habana y lo que piensan de él los cubanos

América Latina
Asesinan a otro turista extranjero en la costa de Oaxaca: el segundo en menos de una semana
3 mins

Asesinan a otro turista extranjero en la costa de Oaxaca: el segundo en menos de una semana

América Latina
📸 ¿Viajas a México en Semana Santa? Estos son los 13 lugares que Estados Unidos recomienda no visitar
14 fotos

📸 ¿Viajas a México en Semana Santa? Estos son los 13 lugares que Estados Unidos recomienda no visitar

América Latina
Ciudades turísticas y fronterizas: los lugares de México donde hubo más homicidios de estadounidenses
9 fotos

Ciudades turísticas y fronterizas: los lugares de México donde hubo más homicidios de estadounidenses

América Latina
Así era Chichén Viejo, el impresionante lugar donde vivía la élite maya en México
2:34

Así era Chichén Viejo, el impresionante lugar donde vivía la élite maya en México

América Latina
Agreden y arrestan a un turista por escalar a un templo en Chichen Itzá, México
3 mins

Agreden y arrestan a un turista por escalar a un templo en Chichen Itzá, México

América Latina
EEUU emite alerta de viaje: taxistas de Cancún golpean a turistas y los bajan de autos en protesta contra Uber
1:15

EEUU emite alerta de viaje: taxistas de Cancún golpean a turistas y los bajan de autos en protesta contra Uber

América Latina
Machu Picchu cierra indefinidamente por las protestas en Perú y turistas quedan varados
0:45

Machu Picchu cierra indefinidamente por las protestas en Perú y turistas quedan varados

América Latina
Las incógnitas del caso de los 3 estadounidenses que murieron en un apartamento en México
7 mins

Las incógnitas del caso de los 3 estadounidenses que murieron en un apartamento en México

América Latina

Al evento asistieron figuras del turismo y la banca dominicana, entre los que se encuentra Gabriel Escarrer (CEO de Meliá Hotels International), Haydée Kuret de Rainieri (Grupo Punta Cana), David Collado (Ministro de Turismo de la República Dominicana), Adriana Cisneros (Directora Ejecutiva de Grupo Cisneros) y Christopher Paniagua (Presidente Ejecutivo del Banco Popular Dominicano).

República Dominicana registró más de 11 millones de visitantes en 2024.

¿Qué es la Fitur y cuál es su importancia global?

Se trata de uno de los eventos de turismo más importantes, que se celebra cada año en el recinto IFEMA Madrid.

Es un punto de encuentro para los profesionales del turismo, empresarios y marcas.

Mira también:

Relacionados:
TurismoRepública Dominicana

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD