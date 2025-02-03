República Dominicana, merecedora del premio al mejor stand en Fitur, gracias a su puesta en escena multisensorial que muestra la biodiversidad de la isla

Usando la tecnología para construir lo que muchos definieron como un espacio “impresionante”, República Dominicana ganó el premio al Mejor Stand durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025.

En el evento, que se realizó del 22 al 26 de enero en Madrid, España, el país dejó su huella con un stand construido con tecnología 3D y multisensorial que simulan una enorme cascada que cae desde los muros y continúan fluyendo hasta el piso por donde caminan los visitantes.

El espacio fue inspirado en la diversidad natural y cultural del país, combinado con un diseño innovador.

Al evento asistieron figuras del turismo y la banca dominicana, entre los que se encuentra Gabriel Escarrer (CEO de Meliá Hotels International), Haydée Kuret de Rainieri (Grupo Punta Cana), David Collado (Ministro de Turismo de la República Dominicana), Adriana Cisneros (Directora Ejecutiva de Grupo Cisneros) y Christopher Paniagua (Presidente Ejecutivo del Banco Popular Dominicano).

República Dominicana registró más de 11 millones de visitantes en 2024.

¿Qué es la Fitur y cuál es su importancia global?

Se trata de uno de los eventos de turismo más importantes, que se celebra cada año en el recinto IFEMA Madrid.

Es un punto de encuentro para los profesionales del turismo, empresarios y marcas.