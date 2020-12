Fallece el célebre compositor mexicano Armando Manzanero tras sufrir complicaciones por el covid-19

El reconocido compositor mexicano Armando Manzanero, un ícono de la música romántica y padre de temas como 'Somos novios' y 'No sé tú', falleció la madrugada de este lunes a los 85 años tras sufrir complicaciones por covid-19, confirmó la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, en su cuenta de Twitter, minutos después de que varios medios mexicanos empezaran a dar la información.

"Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México, sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos. Generoso y sonriente, siempre comprometido con la cultura. Gracias por tanto", publicó Frausto.



Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del artista. Durante su conferencia matutina se refirió al suceso:

"Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero, es algo muy triste. Don Armando Manzanero, un gran compositor, de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social", dijo el mandatario.

Manzanero había sido hospitalizado dos semanas atrás tras haberse contagiado con el coronavirus. Días antes había sentido molestias e, inicialmente fue atendido en su hogar, pero fue ingresado en condición "delicada", según informó su hija, al no responder bien al tratamiento.

Durante el fin de semana la Sociedad de Autores y Compositores de México había informado que el artista había experimentado una mejoría, sin embargo, sus riñones tuvieron complicaciones, por lo que se mantuvo internado.

Cargando Video... Desde el viaje a su tierra natal hasta su deceso: cronología de los últimos días de Armando Manzanero

Proyección continental

Con su partida, México, el mundo musical de habla hispana, ha perdido a uno de sus compositores más famosos y queridos, que ha llevado sus canciones a toda América Latina de voces como Luis Miguel, José José, Angélica María y Alejandro Fernández.

Manzanero aseguró en octubre, en una entrevista con la agencia AP, que no tenía planes de retirarse de la música y seguía componiendo canciones a la espera de que, tras la pandemia, algún artista pudiera grabarlas.

“Todo lo que digo y compongo, o que yo siento, lo grabo, para que el día de mañana no quede perdido (...) Lo único que tengo que esperar, si Dios todavía me da tiempo para esperar, es algún intérprete que me grabe un par de canciones en este tiempo”, dijo hace unos meses.



Aunque sabía que sus canciones, incluso las de hace cinco o seis décadas, habían ganado ya el premio más codiciado por un artista: el de la posteridad.

"De lo más orgulloso que estoy es que todavía, cuando salgo a trabajar, tengo que cantar 'Adoro', tengo que cantar 'Somos novios', tengo que cantar 'Por debajo de la mesa'...", dijo en esa entrevista. "La canción que hice hace 50 o 60 a ños todavía sigue viva", acotó ese día.

El autor de 'Contigo aprendí' se convirtió en 2014 en el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico por su trayectoria, otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de Estados Unidos. Su disco 'Duetos' había ganado más de una década antes, en 2001, el Latin Grammy al mejor álbum pop vocal de un dúo o grupo.

Y, apenas en septiembre, había dado un concierto virtual en medio de la pandemia con el veterano rockero Alex Lora, líder de la banda El Tri, y el cantautor Aleks Syntek.

Un prolífico compositor con más de 400 canciones. Raphael, Tony Bennett, Diego 'El Cigala' y Elis Regina también han sido otros de los artistas que lo han interpretado.

Orgullo de sus raíces mayas

Manzanero nació el 7 de diciembre de 1935 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su padre, Santiago Manzanero, fue uno de los músicos fundadores de la orquesta Típica Yucalpetén. Creció en esa zona del sureste del país orgulloso de sus raíces mayas y de los conocimientos que tenía esa cultura prehispánica, algo que expresó en diversas ocasiones en público.

"A medida que va pasando el tiempo y van descubriendo más cosas, más orgulloso me siento (de ser maya). Que el blanco no ha venido a enseñar nada, que ya todos mis antepasados lo habían hecho", dijo en una reciente entrevista con la agencia AP.



Con apenas ocho años inició sus estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal y luego completó su formación en Ciudad de México. Cuando cumplió 16 años comenzó su actividad profesional como pianista y, a los 22, fue director musical de la discográfica CBS Internacional. De ahí en adelante, comenzó a hilar incansablemente una carrera que será inmortal.

Mira también: