“Andrés por los aztecas, Manuel por parte de los mayas”: expresidente español se burla de la petición de perdón de AMLO

En la convención nacional del Partido Popular, partido conservador actualmente en la oposición, Aznar declaró que "en este época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer", dijo sin especificar a qué se estaba refiriendo, aunque más adelante lo dejó claro: "doscientos años del aniversario de la independencia de México, enhorabuena, y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón, ¿y usted como se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, es una mezcla", dijo entre risas y aplausos del público.