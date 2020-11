Iota avanza por Nicaragua y Honduras causando grandes inundaciones en pueblos y aldeas por los ríos desbordados

El doble golpe de dos grandes huracanes que azotaron el mismo lugar en dos semanas no tiene precedentes en el Atlántico y es particularmente asombroso que ocurre tan tarde en la temporada de huracanes que termina al final de noviembre.

Rios desbordados, t

echos despojados

Guillermo González, director de la agencia de manejo de emergencias de Nicaragua, dijo el martes por la mañana que los informes preliminares de la costa incluían árboles caídos, postes eléctricos y techos despojados de las casas, pero no muertos ni heridos.

El huracán Mitch en 1998

Además, el suelo está completamente saturado, lo que no solo favorece las inundaciones, sino también los deslizamientos de tierra, que fueron responsables de innumerables muertes durante el Mitch. En Guatemala, se teme que murieron hasta 100 personas debido a un deslizamiento de tierra que sepultó parte de la comunidad rural de Queja.

No ha comunicación

Hubo pocas noticias inmediatas el martes por la mañana desde la costa este de Nicaragua debido a la pérdida de electricidad y comunicaciónes de teléfonos celulares. “Hoy no hemos podido hablar con nadie, No sabemos cómo amaneció Bilwi y la gente en general”, dijo el reverendo Mateo Collins, un sacerdote de la comunidad miskito de la costa atlántica, quien habló con Univision desde la capital, Managua. "Es muy difícil tener información dado que la gente está en los centros de refugio y no pueden salir a la calle", agregó.