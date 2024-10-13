Hallan los cadáveres de cinco personas decapitadas en el oeste de México

Video Encontraron una cabeza en el congelador de su nueva casa: era de una joven vista por última vez en 2005

Los cadáveres de cinco personas decapitadas fueron hallados este domingo en el estado de Jalisco, en el oeste de México, informó la fiscalía estatal.

Ocurrió en el municipio de Ojuelos, localizado en el noreste de Jalisco, donde durante la mañana la base de la Guardia Nacional fue informada del hallazgo de cuerpos abandonados en una carretera de la zona.

"Se recibió reporte donde indicaban que, sobre la cinta asfáltica de la carretera (...) se encontraban varias bolsas que aparentaban figura de silueta humana", detalló la fiscalía en un comunicado.

Al dirigirse al sitio, los agentes de la Guardia Nacional hallaron cinco cuerpos de hombres envueltos en bolsas negras de plástico. Los cadáveres solamente vestían pantalones y estaban decapitados. Cerca del lugar, las autoridades encontraron otra bolsa, que contenía aparentemente las cabezas de las víctimas, cuyas identidades no han sido determinadas.

"La zona ha sido procesada por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses", agregó la fiscalía.

El municipio de Ojuelos colinda con el de Lagos de Moreno, conocido por haber sido escenario de numerosos hechos violentos relacionados con la delincuencia organizada.

Uno de los casos más sonados fue el de cinco jóvenes que desaparecieron el 11 de agosto de 2023, cuya tortura y asesinato fue luego revelada en un video difundido en redes sociales, que causó consternación en la sociedad mexicana.

La violencia en Jalisco, un próspero estado cuya capital Guadalajara es la segunda mayor metrópoli del país, deriva principalmente de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos y sanguinarios de México.

Según cifras oficiales, 1.415 personas han sido asesinadas en Jalisco entre enero y septiembre de este año.

La acción del crimen organizado y la respuesta militarizada del estado mexicano han generado una espiral de violencia que suma más de 450.000 asesinatos y unos 100.000 desaparecidos desde finales del 2006.

