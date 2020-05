Exboina verde en el centro del fallido complot a Maduro fue investigado por fraude en el Ejército

La investigación no tuvo un curso normal. En medio de la pesquisa, Goudrau trató de impedir que los investigadores del Departamento de Defensa tuvieran acceso a sus cuentas bancarias en Estados Unidos, según lo refleja una moción presentada por él para evitar esa acción en una corte federal de Texas.

Un juez federal rechazó la petición y autorizó el acceso a dos cuentas en el Bank of America en ese estado. La oficina del inspector general del Departamento de Defensa no ha respondido a una solicitud de información de Univision sobre el caso. Goudreau dijo a la agencia AP que la investigación se cerró y no se formularon cargos.