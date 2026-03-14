Arquitectura Él es Smiljan Radić un arquitecto de familia inmigrante que ganó el premio Pritzker 2026 Smiljan Radić Clarke es originario de Santiago de Chile, pero su historia abarca desde la migración de sus abuelos procedentes de Croacia y Reino Unido, factores que han influido en su formación.

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El arquitecto Smiljan Radić Clarke se convirtió en el segundo chileno en ganar el Premio Pritzker 2026, la máxima distinción en el mundo de la arquitectura a nivel internacional.

Nacido en Santiago de Chile, la vida de Radić ha estado enmarcada por diversas aristas, entre una familia inmigrante, con abuelos paternos de Croacia y abuelos maternos del Reino Unido, logró crecer rodeado de una conciencia de pertenencia que se plasmó en sus obras.

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Ahora, el laureado por el premio Pritzker ha contado al premio que su interés por la arquitectura fue gradual, pasando gran parte de su infancia dibujando y clases escolares que despertaron sus habilidades en la adolescencia.

Estudió Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero dejó los estudios tan solo un año antes de graduarse en 1989; posteriormente descubrió lo formativo que pueden ser los viajes por el mundo, precisamente en uno de esos trayectos por Europa que estudió Historia en el Universitario di Architettura di Venezia.

Guatero de Smiljan Radić Clarke Imagen Smiljan Radić Clarke / Prize Pritzker

Es así, con esas bases que su arquitectura integra arte, filosofía y la alusión de referencias míticas y literarias.

En 1995, fundó su estudio homónimo, Smiljan Radić Clarke, en la capital chilena, con su aliada la escultora Marcela Correa, quien más tarde se convirtió en su esposa.

Imagen Smiljan Radić Clarke / Prize Pritzker



Juntos diseñaron la primera casa de ella, Casa Chica (Vilches, Chile, 1997), una construcción de 24 metros cuadrados que edificaron a mano en la Cordillera de los Andes.

En 2017, Radić estableció la Fundación de Arquitectura Frágil, ubicada en su estudio de Santiago, para apoyar la arquitectura experimental, a través de exposiciones, talleres e investigación compartida; lo que le ha permitido reflejar su convicción de que la arquitectura es una práctica colectiva y en constante evolución.

Pero este no ha sido el primer premio de Radić Clarke, ha recibido galardones en Chile, Estados Unidos, Croacia y Ecuador.

Mejor Arquitecto Menor de 35 años otorgado por el Colegio de Arquitectos de Chile (Chile, 2001)

Premio Architectural Record Design Vanguard (Estados Unidos, 2008)

Premio Oris (Croacia, 2015)

Premio Arnold W. Brunner Memorial de la Academia Estadounidense de Artes y Letras (Estados Unidos, 2018)

Gran Premio de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito (Ecuador, 2022)

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¿Cuáles son las obras más emblemáticas de Radić?

Smiljan Radić Clarke cuenta con obras destacadas que han traspasado fronteras, incluyendo el diseño del Serpentine Pavilion en Londres, Inglaterra.

Teatro Regional del Biobío (Concepción, Chile)

NAVE (Santiago, Chile): Centro de creación y residencia

Serpentine Pavilion (Londres, 2014): Una estructura inflable y artística

Casa Carbonero (Melipilla, Chile): Vivienda que parece emerger del paisaje

"Guatero": Pabellón temporal para la Bienal de Santiago

Imagen Smiljan Radić Clarke / Prize Pritzker