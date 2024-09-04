Detienen en Venezuela a un militar estadounidense, según reportes

Video Estados Unidos y otros nueve países rechazan la orden de captura contra Edmundo González en Venezuela

Un miembro de la Armada de Estados Unidos que no se encontraba en una misión oficial fue detenido en Caracas a finales de agosto, dijo el Pentágono este miércoles.

El militar fue detenido la semana pasada por autoridades venezolanas, dijeron dos funcionarios de Defensa que pidieron no ser identificados para dar detalles del asunto. Uno de ellos dijo a la agencia AP que el marinero ha estado bajo custodia venezolana desde el 30 de agosto o cerca de ese día.

"La Armada de Estados Unidos está indagando y trabajando de cerca con el Departamento de Estado", dijo el Pentágono en un comunicado.

Uno de los funcionarios que habló con AP dijo que el miembro de la Armada detenido no se encontraba en un viaje oficial no había recibido autorización para viajar a Venezuela. La detención se asemeja a una ocurrida previamente este año cuando un soldado del Ejército de Estados Unidos fue arrestado tras viajar a Rusia para visitar a su pareja.

Hasta el momento el gobierno estadounidense no ha informado de manera oficial sobre el arresto.

Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina han rechazado reconocer el presunto triunfo de Maduro, pues el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado todavía las actas de votación que lo sustenten.

EEUU advierte a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

Este lunes, Washington incautó un avión usado por Maduro y que estaba estacionado en República Dominicana. La nave fue trasladada hasta Florida, una maniobra condenada por Maduro pero que Estados Unidos dijo fue necesaria porque fue adquirida violando las sanciones estadounidenses.

Al día siguiente, Washington también rechazó la orden de detención que la fiscalía de Venezuela, controlada por el chavismo, emitió en contra de González Urrutia y advirtió más acciones en contra de Maduro.

El Departamento de Estado también advirtió a los ciudadanos de Estados Unidos que no viajen a Venezuela en medio del crimen generalizado y la inestabilidad, y ante la posibilidad de que sean detenidos de forma irregular.

"Existe un alto riesgo de que ciudadanos estadounidenses sean detenidos de forma ilegal en Venezuela. Sus fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos de Estados Unidos por hasta cinco años", dijo el Departamento de Estado en su aviso.

"Por lo general, al gobierno de Estados Unidos no se le notifica la detención de un ciudadano estadounidense en Venezuela ni se le da acceso a los prisioneros estadounidenses allí", agregó.

En marzo de 2019, el Departamento de Estado retiró todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y suspendió todas sus operaciones. Los servicios consulares permanecen suspendidos desde entonces. Un ciudadanos estadounidense en Venezuela que requiera asistencia consular debe intentar salir del país de manera segura y comunicarse con una embajada o consulado en otro país.

