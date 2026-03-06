Droga Capturan en Guanajuato a Roberto “Beto” Bazán, uno de los más buscados por el HSI En un operativo coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos, se logró la captura de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, presunto integrante del Cártel del Golfo (CDG) y uno de los objetivos prioritarios en la lista de los más buscados de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).



La detención se llevó a cabo el día 5 de marzo en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, gracias a la colaboración estratégica entre HSI Monterrey, Matamoros y Beaumont, junto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) e Interpol.

Detalles del operativo y acusaciones

Bazán-Salinas es señalado como una pieza clave en la estructura del Cártel del Golfo, organización clasificada como una organización terrorista extranjera por las autoridades estadounidenses. De acuerdo con el reporte oficial, se le vincula con:

El tráfico de cargamentos de múltiples kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense.

Actividades de narcoterrorismo relacionadas con el control de rutas transfronterizas.