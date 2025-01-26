'Emilia Pérez' logró un récord de 13 nominaciones a los Oscar, pero ¿qué piensan los mexicanos de ella?

Puede que haya sido bien recibida por la Academia, pero apenas un día después de su debut en México, el aclamado 'narco-musical' Emilia Pérez ya recibía críticas de quienes la consideran una representación superficial de temas sensibles.

La película del director francés Jacques Audiard debutó en México el jueves después de ganar en Cannes y los Globos de Oro, y de conseguir 13 nominaciones a los Oscar, un récord para una película en un idioma que no sea el inglés.

PUBLICIDAD

La cinta cuenta la historia de una narcotraficante mexicana ficticia apodada Manitas del Monte (Karla Sofia Gascón), que deja atrás su vida de delincuencia para convertirse en una mujer transgénero y activista que busca a los miles de desaparecidos de México. Pero los problemas surgen de los celos incontrolables de Manitas hacia su exesposa Jessi (Selena Gomez), a pesar de estar profundamente enamorada de otra mujer, Epifanía (Adriana Paz).

La ambiciosa 'Emilia Pérez' y su elenco repleto de estrellas fracasaron en taquilla en México (20,000 asistentes en su estreno y unos 74,000 dólares (1.5 millones de pesos) y aumentaron las críticas de que se trata de una representación no tan fiel de México, que glorifica la violencia que ha plagado al país durante mucho tiempo.

Los espectadores que salían de los cines el jueves por la noche dijeron que estaban ansiosos o curiosos por ver la película después de escuchar que era el largometraje más nominado a los Oscar.

Fue nominada a mejor película, mejor actriz para Gascón, mejor actriz de reparto para Saldaña y dos nominaciones a mejor canción original. Eso viene después de recibir varios premios en su estreno mundial en Cannes y ganar en cuatro categorías diferentes en los Globos de Oro.

Pero muchos se fueron con sentimientos encontrados. Dora Pancardo dijo que la encontró entretenida al punto de no pestañear durante los números musicales, pero que no le gustó la representación de la violencia en la película.

“El director quería transmitir la parte de que estamos en una sociedad violenta, lo cual no es mentira, pero me pareció crudo”, dijo la mentora de mujeres de 45 años. “Tampoco me gustó que Selena Gómez hablara tan mal español. Hay ciertos diálogos y ciertas expresiones que no usamos en México”, opinó.

PUBLICIDAD

Las críticas a 'Emilia Pérez' en México, un país con una profunda y traumática violencia

El guión de la película ha sido objeto de críticas en el pasado, así como el reparto de actores principales, que solo incluye a un mexicano en un papel secundario (Paz), lo que hace que la película tenga un acento español muy heterogéneo. Además, se rodó en Francia.

La crítica de cine mexicana Gaby Meza dijo que 'Emilia Pérez' es “exótica y atrevida”, pero sin profundidad. “No en la experiencia trans, no en la experiencia narco, no es la de los desaparecidos, es más bien un toque de todo como un ingrediente para endulzar”.

Mientras que la violencia del narcotráfico y las dramáticas historias de peleas entre criminales y autoridades en América Latina han cautivado durante mucho tiempo la imaginación de Hollywood, también son un elemento de trauma para muchos mexicanos que viven con las consecuencias de dicha violencia.

Más de 121,000 personas han desaparecido en la guerra contra las drogas en México, según datos del gobierno federal. Las familias pasan años buscando a sus seres queridos desaparecidos y exigiendo justicia, a menudo poniendo en riesgo sus propias vidas para lograrlo.

Entre ellos está Artemisa Belmonte, quien ha buscado justicia para su madre y tres tíos que desaparecieron en el estado norteño de Chihuahua en 2011. Belmonte inició una petición en Change.org pidiendo que la película no se estrenara en México.

“Me parece que es sumamente ofensivo, demasiado simplista, lo vuelve frívolo, no entiendo el sentido de hacer algo así y que tenga tantos premios”, dijo Belmonte desde Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso.

PUBLICIDAD

“No se puede hablar del tema como si fuera algo para hacer un musical”, dijo, subrayando que la herida de las desapariciones sigue abierta. “Evidentemente no investigaron nada, no se sentaron con una persona que ha tenido un familiar desaparecido", agregó.

Artemisa Belmonte muestra una foto de su madre Artemisa Ibarra Rodríguez, desaparecida en 2011. Imagen Martin Silva/AP

Las críticas a Emilia Pérez desde la comunidad trans

Láurel Miranda, defensora de los derechos humanos de las personas transgénero, dijo que había recibido un llamado de casting para la película en el que buscaban “una actriz transgénero de mediana edad y de complexión robusta, porque claro que las mujeres trans siempre tenemos que ser fuertes”, dijo sarcásticamente.

Además de infundir en la película “estereotipos de telenovela” sobre cómo deben lucir las mujeres transgénero, Miranda cuestionó el guión original que mostraba a Manitas solo queriendo convertirse en mujer para evadir la justicia. Gascón presionó para cambiar la motivación a una mujer que busca hacer su transición.

Durante años, México ha sido el segundo lugar más mortal del mundo para las mujeres transgénero, una realidad que no se refleja en la película.

“Emilia Pérez es retratada como un personaje todopoderoso, incluso al final como una santa, cuando en México la realidad para las personas trans es diametralmente opuesta, deberíamos pensar a quién sirve esta representación”, dijo.

Emilia Pérez: la defensa a la película

Durante una conferencia de prensa en México, el director Audiard aseguró que abordó el tema con prudencia y reflexión, pero reconoció las críticas. “Si les parece que lo hago muy a la ligera, les pido disculpas”, dijo. Destacados cineastas como Guillermo del Toro, Issa López, James Cameron, Denis Villeneuve y Meryl Streep han salido en defensa de la película.

PUBLICIDAD

Héctor Ayala, un jubilado de 58 años, dijo que corrió a las salas de cine cuando se enteró de las nominaciones al Oscar de la película.

“Es bueno que se enfoquen en (la violencia), así los gobiernos y la sociedad harán más por frenar problemas como las desapariciones y el crimen organizado”, dijo.

Guillermo Mota dijo que el intenso debate en internet sobre la película lo atrajo al cine.

“Es una película internacional hecha para entender un poco a México”, dijo el asesor financiero de 49 años. “Entonces la comunidad que no conoce esta problemática mexicana y que no va a ver documentales mexicanos, porque nunca los va a ver, al menos tiene una experiencia que le ayuda a ver un poquito más”, consideró.

Mira también: