Canal de Panamá Buques varados en China: Escala tensión con EEUU tras perder concesión de puertos en el Canal de Panamá La Comisión Marítima de EEUU acusó a China de tomar “represalias” contra Panamá afectando el transporte marítimo mundial, por lo que indicó que sigue de cerca las acciones del país asiático contra Panamá.

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Estados Unidos acusó que China ha intensificado las detenciones de buques procedentes de Panamá en los puertos chinos al someterlos a “inspecciones intensificadas”, lo que para la Comisión Marítima Federal estadounidense sería un “castigo” ante la reciente resolución de un tribunal panameño contra una concesión a una empresa de capitales chinos.

¿Qué dijo EEUU ante ‘represalia’ ?

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La Comisión Marítima de EEUU acusó a China de tomar “represalias” contra Panamá afectando el transporte marítimo mundial, por lo que indicó que sigue de cerca las acciones del país asíatico contra Panamá.

En ese sentido, la autoridad estadounidense señaló que China ha intensificado las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, argumentando “el control del Estado rector del puerto”.

Según la Comisión Marítima el aumento de estas inspecciones se ha realizado “bajo directivas informales” y bajo su óptica buscarían “castigar a Panamá” tras la transferencia de los activos portuarios de la empresa china CK Hutchison.

Sin embargo, sostuvo que los buques con bandera panameña que han sido detenidos en los puertos de China llevan una parte significativa del comercio de contenedores de Estados Unidos, estas acciones podrían tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense.

La Comisión de Transporte Marítimo señaló que tiene la responsabilidad de garantizar un sistema de transporte en beneficio de los Estados Unidos. Por lo que afirmó que las acciones de gobiernos extranjeros que detienen, retrasan o impiden el movimiento de buques registrados son incompatibles con el mandato de la Comisión.

Varios contenedores almacenados en una terminal de carga en Alemania, el pasado lunes 23 de febrero de 2026. Imagen Michael Probst/AP

¿Por qué existe confrontación con China por el bloqueo en Panamá?

La decisión de Panamá de cancelar en marzo de 2026 la concesión otorgada a la empresa de Hong Kong, CK Hutchison, para operar puertos estratégicos en el Canal de Panamá desató estas tensiones internacionales.

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La medida, respaldada por un fallo judicial que declaró inconstitucional el contrato que data desde 1997, marcó un punto de inflexión en el control logístico de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

El fallo del tribunal panameño se basó en cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del acuerdo firmado hace casi 30 años, así como en dudas sobre si este beneficiaba adecuadamente al país. Esta resolución permitió al gobierno panameño recuperar el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en puntos clave de entrada y salida del canal.

Sin embargo, la decisión surgió en un contexto de presión ejercida por Estados Unidos, que considera el canal un eje fundamental para su seguridad y comercio. Washington ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la presencia de capital chino en zonas cercanas al canal, al considerar que podría traducirse en influencia sobre el flujo marítimo global.

Contenedores de Yang Ming Marine Transport Corporation, una empresa taiwanesa de transporte marítimo de contenedores, apilados en el puerto de Los Ángeles, con el puente Long Beach International Gateway Bridge al fondo, el miércoles 9 de abril de 2025 en Los Ángeles. Imagen Damian Dovarganes/AP