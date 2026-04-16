Cadena Perpetua Bukele promulga reforma constitucional que permite la cadena perpetua para delincuentes desde los 12 años El presidente salvadoreño Nayib Bukele promulgó una serie de reformas constitucionales que permiten imponer penas de cadena perpetua a menores de hasta 12 años. Las reformas, que firmó el miércoles, se aplicarían a las personas condenadas por cometer o ser cómplices de delitos como el homicidio, el feminicidio, la violación y la pertenencia a pandillas. Anteriormente, la pena máxima era de 60 años para los adultos y menor para los menores de edad.

Video Trump Bukele y las pandillas de El Salvador, documental revela presunto pacto secreto

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, promulgó el miércoles una serie de reformas constitucionales que permiten imponer penas de cadena perpetua a menores de tan solo 12 años, una controvertida medida que se suma a otras iniciativas de mano dura impulsadas por el líder populista.

El cambio fue aprobado el mes pasado por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, y se aplicaría a personas condenadas por cometer o ser cómplices de delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas. La medida fue impulsada por el gabinete de Bukele.

PUBLICIDAD

La enmienda, que elimina la prohibición constitucional de "penas perpetuas", fue aprobada con el voto de 59 de los 60 diputados, anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

Anteriormente, la pena máxima en El Salvador era de 60 años para adultos y menor para menores. Las reformas, que entrarán en vigor el 26 de abril, crearían nuevos tribunales penales para juzgar los casos. También estipulan una revisión obligatoria de las condenas a cadena perpetua tras varias décadas de cumplimiento, dependiendo de la edad del condenado y la gravedad de sus delitos.

Los críticos afirman que las reformas son solo la última medida drástica de Bukele tras más de cuatro años de su guerra contra las pandillas.

Estado de emergencia permanente

Tras un estallido de violencia de las pandillas en 2022, Bukele anunció un estado de emergencia que en ese momento era temporal, pero que se ha convertido en la nueva normalidad en la nación centroamericana, ya que se ha prolongado durante años.

Suspendió derechos constitucionales y encarceló a más del 1 % de la población de El Salvador, a menudo por cargos vagos y con pocas pruebas. Los presos suelen ser juzgados en juicios masivos y los abogados pierden regularmente el rastro de dónde se encuentran sus clientes.

En un juicio masivo celebrado el año pasado, se impusieron condenas de cientos de años a presuntos miembros de pandillas.

PUBLICIDAD

Funcionarios del gobierno de Bukele han afirmado anteriormente que los miembros de pandillas detenidos "nunca volverán" a las calles.

En el marco de esta campaña de represión, el gobierno de Bukele ha detenido a unas 91,650 personas en El Salvador. Bukele ha declarado que menos del 10% de esas personas han sido puestas en libertad.

Esto ha alimentado acusaciones de abusos contra los derechos humanos y detenciones arbitrarias, pero también ha reducido drásticamente las tasas de homicidios en un país aterrorizado durante mucho tiempo por las pandillas, lo que le ha otorgado a Bukele niveles de popularidad altísimos.

El aliado de derecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido duramente criticado por debilitar los controles y contrapesos y socavar la frágil democracia de El Salvador.

Los cambios en las penas son los últimos de una serie de reformas constitucionales impulsadas por Bukele y sus aliados. El año pasado, el gobierno aprobó una de sus reformas más polémicas, que eliminaría los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.

Envalentonado por la alianza de Bukele con el presidente de EEUU, Donald Trump, el gobierno también ha ido tras sus enemigos, deteniendo a críticos y activistas, y obligando cada vez más a periodistas y voces de la oposición a elegir entre el exilio o la cárcel.