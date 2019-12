30 años de la invasión a Panamá: la extraordinaria historia de dos enemigos a muerte que luego forjaron una larga amistad

La Captura

El compañero perfecto

Cisneros dijo que apenas discutía asuntos con Thurman, y que ciertamente nunca le pidió permiso. "Yo iba a donde quería. Me preocupaba la siguiente fase. Yo estaba solo. No le preguntaba a nadie. No sentía la necesidad. Seguía siendo el comandante del Ejército Sur de Estados Unidos y de las tropas en el país", dijo.

"Soy el general Cisneros"

Negociación

Al principio, Thurman rodeó la embajada con tanques e intentó derrotar psicológicamente a Noriega poniendo música rock a todo volumen desde unos altavoces montados en vehículos blindados mientras la multitud impaciente observaba. A Noriega le pusieron canciones como "You're no good" (No eres bueno) de Linda Ronstadt y "I Fought the Law and the Law Won" (Me enfrenté a la justicia y la justicia ganó) de The Clash.