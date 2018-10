De las 20 personas que murieron en un accidente con una limusina, 18 viajaban en ella

Una testigo del accidente, Jessica Kirby, de 36 años, gerente de Apple Barrel Country Store, le dijo al diario The New York Times que varios clientes en el estacionamiento murieron cuando los atropelló la limusina cuando esta aceleró cuesta abajo en la Ruta 30. "Esa limusina estaba bajando esa colina probablemente a más de 60 millas por hora", le dijo Kirby al Times. "No quiero describir la escena. No es algo en lo que quiera pensar".