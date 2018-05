Reporte: Peligro de muerte por sistema de encendido y apagado sin llave de los carros

Lo que fue ideado como un mecanismo para hacer más fácil la vida de los conductores, el encendido y apagado del auto sin llave, ha cobrado la vida de 28 personas. Además, ha dañado la salud de 45 adicionales, de 2006 a la fecha, debido a la inhalación de monóxido de carbono al no apagarse el vehículo. Debido a que los motores son más eficientes y silenciosos, algunas personas no se dan cuenta que dejan el auto encendido durante toda la noche en sus garajes.

Así lo dio a conocer una investigación de The New York Times, donde se anota algunos de los usuarios que han perdido la vida por esta causa ha sido por creer que el auto se apagaría por completo al no detectar la llave electrónica. De acuerdo a investigaciones, los coches quedan encendidos dentro de los garajes de las casas, después de varias horas la acumulación y propagación del monóxido de carbono, ha causado muertes. En otros casos se reportan daños a la salud, incluso algunas lesiones cerebrales permanentes.