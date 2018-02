Investigan si una guardería depiló las cejas a una niña y un niño de un año

Alyssa Salgado, mamá de la niña, sostiene que su hija tenía un área sin pelo entre las cejas, algo que corrobora su doctora en una carta. La guardería dice que las acusaciones no se sostienen.

Alyssa Salgado recogió el pasado jueves a su hija de la guardería de Pasco, Washington, donde la deja cada día con su hermano de 2 meses. Vio que la niña tenía algo rojo entre las cejas, pero no le prestó atención porque el bebé tenía hambre y corrió a casa. Allí vio lo que parecía el rastro de un tirón de cera para depilar: una marca roja sin pelo perfectamente delimitada por pelo alrededor.

Mandó un mensaje a la directora, que le dijo que seguramente sería un roce de la alfombra, "pero si fuera así estaría por todo el cuerpo", dice Alyssa a Univision Noticias. Al día siguiente "por la mañanita me fui a verla en persona. Ella riéndose y mi niña se escondía detrás de mí. La directora decía que era mentira y le pregunté "¿Tú no agarras wax? Porque yo sí y sé reconocer una marca". La madre se refería a la cera que usualmente se usa para depilarse.



El mismo jueves, Alyssa hizo una foto de su hija en donde se aprecia un caudrado sin pelo entre sus cejas, donde antes, según otra foto que posteó en su Facebook, sí había pelo y le agregó un texto en el que decía que ella había dado a luz a su hija y "amo cada pequeño detalle de ella y estas llamadas mujeres decidieron por sí mismas corregir el modo en que mi hija debería lucir".





Alyssa tiene 19 años, una hija de dos años y un bebé de dos meses. Ella va al insituto en el campus de Columbia Basin College y ahí se encuentra la guardería de sus hijos, Boys and Girls Club of Benton and Franklin. Una de sus compañeras de instituto, Glenda María Cruz, también deja a su niño al cuidado de la misma guardería y el jueves, cuando recogió a su hijo, vio que tenía rojo el entrecejo con un cuadrado sin pelo. Así lo contó en su Facebook y acompañó su testimonio con varias fotos.

"Reporté lo que había ocurrido a la guardería, al Columbia Basin College, a los servicios de protección al menor, al Departamento Estatal de Aprendizaje Temprano de Washington y a la policía", contó Alyssa quien también llevó a su hija al médico porque la niña no solo tenía una rojez entre las cejas si no unas marcas en el brazo "como si la hubieran jalado". La médico Kelly A. Campbell firmó una carta en la que dice: "En el examen, Lilayiah tiene un área de pérdida de pelo entre sus cejas. Tiene vello fino cubriendo el resto de su frente y yo recuerdo que ella tenía pelo entre sus cejas en visitas previas", dice la carta.



El Boys and Girls Club mandó hoy una declaración a los medios en la que dice que tras una investigación interna que constó de entrevistas al personal, revisado de documentación e inspección del entorno físico, encontraron las acusaciones infundadas. El Departamento Estatal de Aprendizaje Temprano de Washington continúa con las investigaciones con el apoyo total de Boys and Girls Club, dice la declaración de la guardería. También, según publicaron en su Facebook, el Columbia Basin College está investigando qué sucedió.

