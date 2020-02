8 millones de personas con préstamos estudiantiles deben hacer esto en 2020

Una nueva ley aborda este asunto al permitirle a los prestatarios optar por una certificación automática. James Kvaal, presidente del Institute for College Access & Success, una organización sin fines de lucro, anticipa que este cambio tome meses, no años, en ser implementado.

El artículo 8 Million Student Loan Borrowers Must Do This in 2020 fue publicado originalmente en NerdWallet.