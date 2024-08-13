Yessie llega para poner el nombre de Guatemala en alto con su música

¡La próxima reina del pop urbano ha llegado y no piensa discutirlo con nadie! Conoce a Yessie, la artista guatemalteca quien está lista para posicionarse como una de las figuras emergentes en la industria musical. Con canciones inspiradas en la vida cotidiana, en alegrías y dificultades, Yessie ya está captando la atención de varios a nivel internacional.

De Guatemala para el mundo, ¿Qué se siente ser una de las artistas emergentes del movimiento pop urbano actual?

Una de mis metas desde niña ha sido representar a Guatemala y llevar la bandera de mi país, haciendo lo que amo, que es la música, el sentimiento es indescriptible, me llena de mucha emoción.

Eres muy talentosa ¿de dónde viene tu pasión por la música?

La música es todo para mí. Mi pasión viene por mi familia, especialmente por mi familia de parte de madre. Mi mamá ha sido clave durante mi proceso, ella cantaba en el grupo de la iglesia, mi abuelo me cantaba, mientras tocaba la guitarra, todos esos momentos, fueron los que despertaron la pasión en mí.

¿Quiénes eran esos artistas que admirabas cuando eras pequeña?



Desde pequeña admiré a Justin Bieber. Creo que muchas niñas de mi generación se pueden sentir identificadas, porque él fue un artista que con su música, con su carrera uno lo veía y pensaba en que todos lo podemos lograr.

Muy pronto estarás lanzando tu primer disco de estudio “GITANA” ¿de dónde nace el concepto?

“GITANA” tiene mucho de mí. El concepto sale porque desde que tengo uso de razón, siempre me aludían a mi mirada, siento que mi mirada siempre ha dicho mucho sobre mí. Para unos mi mirada es intensa, para otros es coqueta pero para mí, mi mirada es una ventana a mi alma. Una noche hablando con una de mis mejores amigas, ella preguntó sobre mi mirada y le comenté sobre mi descendencia “Gitana” por parte de mi bisabuela y que como mi familia comentaba que en quien más se reflejaba era en mí.

¿Qué géneros y colaboraciones podemos esperar de este disco?

El disco es muy variado en géneros entre una balada, R&B, Reggaetón, Afro y más. Quisimos que cada canción tuviera una especialidad. En las colaboraciones estoy muy agradecida de poder contar con la calidad de artistas que son parte de “GITANA”, artistas como VF7, Eix, Robi, Dia, Xarly, Akami, ellos son parte de este sueño tan bonito y no puedo estar más feliz de que sean parte de este disco tan importante para mí.

¿Tienes una canción del disco, que podrías decir que le tienes un cariño especial comparado a las otras?

En el disco hay una balada, que es la canción que cierra el disco. Esa canción es mi desahogo y lleva todo lo que siento. Al momento de crearla, la hice en el campamento en Puerto Rico, cuando todavía no habían llegado los invitados a la casa. Solo estaba mi equipo y yo, y en eso les hable del concepto y el mensaje que quería transmitir. Para mí es una canción muy especial, porque lloré mientras la hacíamos y todos tenemos el corazón lleno de emociones. Es un momento que nunca olvidaré.

Estamos ya a mitad de 2024, ¿qué son esas cosas que te gustaría manifestar para que sucedan antes que se acabe el año?

Creo mucho en Dios. Todos los días le rezo para que el disco llegue a los corazones de todos, que pueda ser un refugio para quien necesite palabras de aliento y que pueda ser luz en un camino oscuro.