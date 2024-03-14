Víctor Manuelle comparte los secretos detrás de su canción con Frankie Ruiz 'Otra Noche Más'
Chiquillo, entrevistó a Víctor Manuelle, quien le compartió con entusiasmo una reveladora anécdota que marcó el inicio de su carrera y que ahora, años después, ha cobrado un nuevo significado.
Remontándose al año 1996, durante una gira por Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, una fotografía capturada en aquel entonces se convierte en la fuente de inspiración para el nuevo trabajo de Víctor Manuelle. Lo que parecía ser simplemente un recuerdo del pasado se ha transformado en una referencia clave para su última colaboración.
La conversación se centra en el tema "Otra noche más", una colaboración con el legendario salsero Frankie Ruiz. Víctor Manuelle recuerda con cariño la experiencia de trabajar con Ruiz y la influencia que este tuvo en su carrera. La actitud y la "guapería" de Ruiz resonaron profundamente en Manuelle, quien destaca la importancia de esta colaboración sorpresa que ha dejado una huella imborrable en su carrera.
El cantante reflexionó sobre el proceso creativo detrás de la canción, destacando el desafío de cantar con el ya fallecido salsero, y que, al mismo tiempo, capturaran la esencia de la salsa de los años 90. Junto al arreglista Llorito Dávila, el puertorriqueño logró recrear meticulosamente la atmósfera y el sonido de esa época, transportando a los oyentes a una era dorada de la música latina.