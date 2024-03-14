Víctor Manuelle comparte los secretos detrás de su canción con Frankie Ruiz 'Otra Noche Más'

Video Víctor Manuelle comparte los secretos detrás de su canción 'Otra Noche Más' con Frankie Ruiz

Remontándose al año 1996, durante una gira por Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, una fotografía capturada en aquel entonces se convierte en la fuente de inspiración para el nuevo trabajo de Víctor Manuelle. Lo que parecía ser simplemente un recuerdo del pasado se ha transformado en una referencia clave para su última colaboración.

La conversación se centra en el tema "Otra noche más", una colaboración con el legendario salsero Frankie Ruiz. Víctor Manuelle recuerda con cariño la experiencia de trabajar con Ruiz y la influencia que este tuvo en su carrera. La actitud y la "guapería" de Ruiz resonaron profundamente en Manuelle, quien destaca la importancia de esta colaboración sorpresa que ha dejado una huella imborrable en su carrera.

