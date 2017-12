La voz de un cantaor flamenco, reinterpretada por dos DJs de música electrónica

El flamenco es producto de las migraciones, del desplazamiento de pueblos nómades, provenientes de distintas regiones, que finalmente se asentaron en el Sur de España. Sus raíces son milenarias, pero su presente y futuro están totalmente vivos. Con esto en mente, hicimos un experimento. Invitamos al cantaor flamenco Saúl Quiros, una de las voces emergentes más importantes del último tiempo a improvisar un cante en el estudio de Javier Limón en Madrid. En Boston, llamamos a Luisa Torrealba y Nico Ejchenbaun, dos DJs de Venezuela y Argentina, respectivamente, a reinterpretar la grabación cada cual a su manera.

Luisa y Nico no conocían a Saúl. Jamás lo vieron en persona. Simplemente recibieron cada uno un track distinto, grabado por Saúl en Madrid. Y a partir de eso construyeron una colabración entre el flamenco y la música electrónica. Aquí un fragmente de la conversación que tuvieron con U-Lab Music.



Nacho González, U-LAB Music: ¿En qué consistió el proceso de creación del track?

Luisa Torrealba: El track de Saúl que a mí me dieron era un track con mucha improvisación, entonces yo decidí respetar las líneas melódicas y la letra hecha por Saul, tengo entendido que este track surgió de forma improvisada en los estudios en Madrid. Lo que hice fue utilizar su voz para hacer un track electrónico y experimental, respetando la armonía del flamenco y la melodía de la voz.

Nico Ejchenbaun: Cuando escuché el track que me enviaron (solo guitarra y voz), la mente se me fue a un blanco infinito. Ni como productor, ni como músico, nunca antes había tenido vínculo con el flamenco. Tenía dos días para apropiarme de las pistas que Saúl grabó en España y producir algo que no solo “suene bien” sino que, más importante aún, te genere algo. La música para mí es principalmente un conductor de emociones.



U-LAB Music: ¿Qué conocimientos previos tenían del flamenco? ¿Cómo lo integraron con los sonidos electrónicos?

Luisa Torrealba: Yo no sé nada de flamenco, muy poco. Nunca me ha tocado ejecutarlo, entonces lo que decidí hacer fue respetar el idioma musical en cuanto a la armonía y melodía pero integrando sonidos de sintetizadores análogos y beats que no tienen nada que ver con el flamenco, deshaciéndome de la guitarra flamenca y creando algo completamente experimental, añadiendo pads con distintas texturas metálicas y sonidos interesantes que acompañaran la vibra flamenca que, para mí, se basa en el lamento.



Nico Ejchenbaun: Entendía que el flamenco coquetea con el tempo rubato y con el microtonalismo pero sinceramente no tenía mucha idea. Mi enfoque musical siempre fue el groove, sea la patita o la cabeza, algo te tiene que mover. Usé samplers, baterías electrónicas para cambiar la escena de la canción: lo que antes sonaba a un tema tradicional de genero se convirtió en algo bastante mas excéntrico donde se encuentran el Hip Hop y World Music.





U-LAB Music: ¿Cómo se involucraron en la música electrónica y el diseño de sonidos?

Luisa Torrealba: Pues yo siempre he sido cantante y cantautora pero al llegar a Berklee mi interés por la producción se empezó a desarrollar y decidí aplicar a la carrera de Electronic Production and Sound Design porque siempre he sido muy ecléctica en cuanto a mis gustos musicales. Suelo escuchar desde las cosas más tradicionales hasta las cosas más experimentales, y en realidad entre mis artistas favoritos están artistas que se han destacado por hacer de la canción un espacio para la experimentación como por ejemplo lo hicieron Jorge Drexler, Gustavo Cerati, Radiohead, Björk, los Beatles, entre otros.

También, me llamaba la atención saber sobre diseño de sonido, mezcla, sobre sintetizadores y de muchas otras cosas que para mí eran totalmente nuevas y tuve que poner un sinfín de esfuerzo para conocer este mundo nuevo de la producción… y ahora es que me falta por conocer y aprender todavía!



Nico Ejchenbaun: Te mentiría si digo que crecí escuchando tango o música clásica. Nací en el '91 y la electrónica ya estaba presente en la música. Mi hermano Lucas nunca paró de mostrarme música desde que éramos muy pequeños, de lo más normal hasta las cosas mas raras.

Artistas como Radiohead, Bjork, Flying Lotus me introdujeron en el mundo de la electrónica y de alguna manera me involucré con el sound design por el hambre a tener un sonido propio. Hoy en día el sound design es mi herramienta para expresar lo que se desee expresar mediante sonido y no siempre esta directamente vinculado con la música. Por ejemplo: estamos trabajando junto a otros sound designers diseñando la nueva alarma de bomberos de la ciudad de Boston y hay un montón de aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un sonido que tiene que cumplir esa función específica.

U-LAB Music: ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Luisa Torrealba: En estos momentos estoy concentrada en mi faceta de artista y de songwriter más que en la de producción…. Me veo siendo productora en unos cuantos años luego de afianzar mejor los conocimientos y desarrollarme como artista. Estoy por lanzar mi primer disco bajo el nombre de Lolita De Sola, un disco de 6 canciones todas escritas por mi, explorando el songwriting mezclado con el jazz, el pop, la electrónica y mis raíces latinas.



Nico Ejchenbaun: Actualmente estoy terminando mi primer EP que verá la luz este diciembre. Al mismo tiempo estoy produciendo artistas de la escena de Boston como Peaches For Audrey, Alexandria Pierre-Etienne. Aparte de producir, siempre me trato de mantenerme activo tocando con gente nueva y colaborando con gente que admiro.

